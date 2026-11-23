Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 4,2 Prozent auf 162,42 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 49'727 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Boeing-Aktie bei 163,28 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 160,29 USD. Zuletzt wechselten via New York 606'893 Boeing-Aktien den Besitzer.

Bei 254,20 USD erreichte der Titel am 28.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 36,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 155,56 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 4,22 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Boeing seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,040 USD je Aktie ausschütten. Am 27.10.2026 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -7,14 USD vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24.19 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 23.27 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2027 veröffentlicht.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,900 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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