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Boeing Aktie 913253 / US0970231058

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12.10.2026 13:05:49

Boeing Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Boeing von 298 auf 278 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Douglas S. Harned begründete das neue Kursziel am Montag mit geringeren Umsatzprognosen für die Zivilflugzeugsparte (BCA) des Herstellers und einem geringeren freien Barmittelfluss./ajx/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 07:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 07:40 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 278.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 190.37 		Abst. Kursziel*:
46.03%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 190.36 		Abst. Kursziel aktuell:
46.04%
Analyst Name::
Douglas S. Harned 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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