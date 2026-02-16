Boeing Aktie 913253 / US0970231058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 298 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Flugverkehr wachse weiterhin schneller als die Weltwirtschaft, wobei sich das Geschäft mit Schmal- und Großraumflugzeugen von den Auswirkungen der Pandemie erholt habe, schrieb Adrien Rabier am Montag in seinem Kommentar zur Luftfahrtbranche. Das Ersatzteil- und Wartungsgeschäft sei 2025 ungewöhnlich stark gewesen. Dieser Trend dürfte sich aufgrund des Verkehrswachstums und der begrenzten Verfügbarkeit neuer Flugzeuge 2026 fortsetzen./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 298.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 242.96
|
Abst. Kursziel*:
22.65%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 242.97
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.65%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.
|
13.02.26
|Boeing Aktie News: Boeing reagiert am Abend positiv (finanzen.ch)
|
13.02.26
|Boeing Aktie News: Boeing gewinnt am Nachmittag an Boden (finanzen.ch)
|
13.02.26
|NYSE-Handel Dow Jones beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
12.02.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
12.02.26
|NYSE-Handel So entwickelt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.ch)
|
12.02.26
|Handel in New York: Dow Jones zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
11.02.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.ch)
|
11.02.26
|Schwacher Handel: Dow Jones präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Boeing Co.
|08:13
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|02.02.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|Boeing Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:13
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|02.02.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|Boeing Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:13
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|02.02.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|Boeing Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|185.88
|-0.42%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:23
|
Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom Buy
|09:11
|
Deutsche Bank AG
Roche Hold
|09:02
|
Deutsche Bank AG
L'Oréal Hold
|08:50
|
Deutsche Bank AG
BNP Paribas Hold
|08:48
|
Warburg Research
Fraport Hold
|08:26
|
Jefferies & Company Inc.
Ottobock Buy
|08:13
|
Bernstein Research
Boeing Outperform