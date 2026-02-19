Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
19.02.2026 14:56:00

Boeing Buy

Boeing
183.45 CHF -1.33%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach einem Großauftrag von Vietnam Airlines auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Dies schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 295.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 235.36 		Abst. Kursziel*:
25.34%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 236.77 		Abst. Kursziel aktuell:
24.59%
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse