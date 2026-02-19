Boeing Aktie 913253 / US0970231058
183.38CHF
-2.53CHF
-1.36 %
17:27:34
BRXC
19.02.2026 14:56:00
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach einem Großauftrag von Vietnam Airlines auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Dies schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ajx/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 295.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 235.36
|
Abst. Kursziel*:
25.34%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 236.77
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.59%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
