Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach einem Großauftrag von Vietnam Airlines auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Dies schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



