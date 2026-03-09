Boeing Aktie 913253 / US0970231058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Boeing auf "Outperform" belassen. Falls der Iran-Krieg und die daraus resultierenden Einschränkungen im Flugverkehr nicht lange dauerten, seien nur begrenzte Risiken für die Flugzeugbauer und -zulieferer ersichtlich, schrieb Adrien Rabier am Montag in seiner Brancheneinschätzung. Die Auftragsbestände von Airbus und Boeing sicherten diesen bei den aktuellen Produktionsraten den Betrieb für nahezu die nächsten zehn Jahre. Auch die Zulieferer dürften durch den Konflikt nicht aus der Spur kommen. Ein Risiko seien allerdings die Auswirkungen der hohen Ölpreise auf die Finanzen der Fluggesellschaften. Rabiers Branchenfavoriten sind Boeing und Safran./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 231.11
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 231.11
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.
|
06.03.26
|NYSE-Handel Dow Jones sackt zum Handelsende ab (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Kreise: Boeing vor chinesischem Grossauftrag über 500 Flugzeuge vom Typ 737 Max (AWP)
|
06.03.26
|Boeing Aktie News: Boeing macht am Freitagabend Boden gut (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Schwacher Handel: Dow Jones präsentiert sich am Freitagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Schwacher Handel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Börse New York: Dow Jones verbucht am Freitagmittag Verluste (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Boeing Aktie News: Boeing zeigt sich am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu Boeing Co.
|11:26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|06.03.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|06.03.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|06.03.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|177.41
|1.84%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:03
|
Goldman Sachs Group Inc.
Merck Buy
|11:59
|
Goldman Sachs Group Inc.
TotalEnergies Neutral
|11:59
|
Goldman Sachs Group Inc.
Shell Buy
|11:58
|
Goldman Sachs Group Inc.
Eni Buy
|11:58
|
Goldman Sachs Group Inc.
BP Buy
|11:42
|
Goldman Sachs Group Inc.
Roche Neutral
|11:28
|
RBC Capital Markets
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform