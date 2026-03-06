Minuszeichen in New York: S&P 500 letztendlich leichter

Am Freitag bewegte sich der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 1.33 Prozent schwächer bei 6’740.02 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 55.537 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 1.27 Prozent auf 6’744.30 Punkte an der Kurstafel, nach 6’830.71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6’773.42 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’711.56 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 1.24 Prozent. Vor einem Monat, am 06.02.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 6’932.30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 6’870.40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 5’738.52 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 1.73 Prozent zu Buche. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7’002.28 Punkten. 6’710.42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit CF Industries (+ 4.51 Prozent auf 115.78 USD), Boeing (+ 4.08 Prozent auf 231.11 USD), Kroger (+ 3.55 Prozent auf 74.11 USD), ServiceNow (+ 3.29 Prozent auf 124.34 USD) und Broadridge Financial Solutions (+ 3.14 Prozent auf 196.88 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Gap (-14.41 Prozent auf 23.28 USD), Teradyne (-10.65 Prozent auf 273.05 USD), Corning (-8.50 Prozent auf 123.29 USD), Old Dominion Freight Line (-7.93 Prozent auf 193.97 USD) und BlackRock (-7.69 Prozent auf 955.45 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 44’233’270 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.829 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Die Perrigo Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.34 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch