Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’096 -1.5%  SPI 18’100 -1.4%  Dow 47’502 -1.0%  DAX 23’591 -0.9%  Euro 0.9011 -0.6%  EStoxx50 5’720 -1.1%  Gold 5’171 1.7%  Bitcoin 53’028 -4.1%  Dollar 0.7765 -0.6%  Öl 93.2 10.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Tesla-Aktie: Warum der Markennamen "Cybercap" einen Rechtsstreit ausgelöst hat
Investieren in Quantencomputer-ETFs - macht eine solche Zukunftswette bereits Sinn?
Abseits von D-Wave, Rigetti & Co.: Warum diese "langweilige" Quantencomputing-Aktie spannend werden könnte
NVIDIA-Aktie aussen vor: Darum könnte Samsara für Anleger interessant werden
KW 10: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Suche...

S&P 500 998434 / US78378X1072

6’740.02
Pkt
-90.69
Pkt
-1.33 %
23:22:18
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

S&P 500 im Blick 06.03.2026 22:33:57

Minuszeichen in New York: S&P 500 letztendlich leichter

Minuszeichen in New York: S&P 500 letztendlich leichter

Der S&P 500 verlor zum Handelsschluss an Wert.

Am Freitag bewegte sich der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 1.33 Prozent schwächer bei 6’740.02 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 55.537 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 1.27 Prozent auf 6’744.30 Punkte an der Kurstafel, nach 6’830.71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6’773.42 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’711.56 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 1.24 Prozent. Vor einem Monat, am 06.02.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 6’932.30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 6’870.40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 5’738.52 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 1.73 Prozent zu Buche. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7’002.28 Punkten. 6’710.42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit CF Industries (+ 4.51 Prozent auf 115.78 USD), Boeing (+ 4.08 Prozent auf 231.11 USD), Kroger (+ 3.55 Prozent auf 74.11 USD), ServiceNow (+ 3.29 Prozent auf 124.34 USD) und Broadridge Financial Solutions (+ 3.14 Prozent auf 196.88 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Gap (-14.41 Prozent auf 23.28 USD), Teradyne (-10.65 Prozent auf 273.05 USD), Corning (-8.50 Prozent auf 123.29 USD), Old Dominion Freight Line (-7.93 Prozent auf 193.97 USD) und BlackRock (-7.69 Prozent auf 955.45 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 44’233’270 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.829 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Die Perrigo Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.34 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Analysen zu S&P 500-Aktien
S&P 500-Kurs in Realtime

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric

inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

Inside Trading & Investment

16:23 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 15.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Nvidia
09:26 Marktüberblick: Tech-Bounce in Hongkong
09:21 SMI fällt auf 4-Wochen-Tief
07:12 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Warten auf neue Signale
05.03.26 Julius Bär: 13.20% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf BNP Paribas SA, ING Groep NV, Banco Santander SA, UBS Group AG
04.03.26 Höhere Inflation nach dem Krieg mit dem Iran?
04.03.26 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’627.96 18.86 S46BCU
Short 13’896.89 13.57 SG2BLU
Short 14’398.22 8.96 S4BB8U
SMI-Kurs: 13’095.55 06.03.2026 17:31:30
Long 12’517.27 20.00 S1FBQU
Long 12’220.94 13.85 SPMB5U
Long 11’681.05 8.93 B74SQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

Top-Rankings

KW 10: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 10/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 10/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
S&P 500 6’740.02 -1.33%