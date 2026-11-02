Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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Boeing Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Boeing auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 216 US-Dollar belassen. Regulatorische Vorgaben zur Nutzung von nachhaltig hergestellten Flugkraftstoffen seien ein weiterer Wachstumstreiber für die zivile Luftfahrt, schrieb Robert Czerwensky in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Initiativen wie ReFuelEU Aviation zur steigenden Nutzung solcher Beimischungen trieben die Nachfrage nach effizienten Flugzeuggenerationen an. Mit Flugzeugen wie der 737 MAX-Familie sowie dem 787 Dreamliner verfüge Boeing über eine wettbewerbsfähige Produktpalette./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 12:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Kaufen
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
$ 173.31
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
$ 173.32
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Robert Czerwensky
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KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.
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