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04.11.2026 12:34:39

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Boeing auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 216 US-Dollar belassen. Regulatorische Vorgaben zur Nutzung von nachhaltig hergestellten Flugkraftstoffen seien ein weiterer Wachstumstreiber für die zivile Luftfahrt, schrieb Robert Czerwensky in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Initiativen wie ReFuelEU Aviation zur steigenden Nutzung solcher Beimischungen trieben die Nachfrage nach effizienten Flugzeuggenerationen an. Mit Flugzeugen wie der 737 MAX-Familie sowie dem 787 Dreamliner verfüge Boeing über eine wettbewerbsfähige Produktpalette./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 10:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 12:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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