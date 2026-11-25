Um 16:28 Uhr fiel die Boeing-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 161,89 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 49'148 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Boeing-Aktie bis auf 159,60 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 161,35 USD. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 137'294 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.01.2026 bei 254,20 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 57,02 Prozent. Bei 155,56 USD fiel das Papier am 21.11.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,040 USD. Im Vorjahr hatte Boeing 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 27.10.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,26 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -7,14 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 24.19 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.27 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,94 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Boeing am 27.01.2027 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,903 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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