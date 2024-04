NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Nach zuletzt niedrigeren Markterwartungen an die französische Großbank habe sich die Marktlage zuletzt aufgehellt, schrieb Analystin Anke Reingen in einem Ausblick am Dienstag. In diesem Zusammenhang verwies sie auf zusätzliche Einsparungen./bek/mis;