Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’172 0.3%  SPI 18’088 0.2%  Dow 48’135 0.4%  DAX 24’288 0.4%  Euro 0.9315 0.0%  EStoxx50 5’760 0.3%  Gold 4’339 0.1%  Bitcoin 70’170 3.3%  Dollar 0.7955 0.1%  Öl 60.5 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Tesla11448018Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend
Aktien von Roche und Novartis: Pharmakonzerne erzielen Einigung mit US-Regierung - Prognosen bekräftigt
CEO der Tesla-Aktie Elon Musk gewinnt Rechtsstreit um Milliarden-Aktienpaket
So viel hätte eine Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 1 Jahr gekostet
So viel hätte eine Worldcoin-Investition von vor 1 Jahr gekostet
Suche...
Plus500 Depot
Rohstoffpreise aktuell 21.12.2025 20:43:14

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend

Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Kaum Bewegung lässt sich am Abend beim Goldpreis erkennen. Um 20:40 Uhr tendierte der Preis bei 4.338,54 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Silberpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 67,17 US-Dollar lag, wird der Silberpreis um 20:15 Uhr auf 67,17 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich der Platinpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 1.984,00 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Platinpreis bei 1.984,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Palladiumpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.715,50 US-Dollar lag, wird der Palladiumpreis um 20:15 Uhr auf 1.715,50 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Margaret M Stewart / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 11’462.82 10’928.80
Gold Krügerrand 1 oz 3’540.14 3’387.96
Gold Philharmoniker 1 oz 3’569.54 3’422.35
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 673.56 639.28
Goldbarren 250 g - philoro 28’151.55 27’346.93
Silber CombiBar® 100 g 295.83 194.30
Silber Maple Leaf 1 oz 63.05 53.40
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 1’964.68 1’675.03

Meistgelesene Nachrichten

Gold, Öl & Co. in KW 51: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Krypto-Riese wird zur Bank? Ripples Plan für eine Lizenz setzt JPMorgan unter Druck
Anleger-Favorit 2025: Credo Technology lässt sogar NVIDIA-Aktie hinter sich
Saxo Predictions 2026: Zündet der SpaceX-Börsengang die nächste Stufe der Weltraumwirtschaft?
KW 51: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Schwacher Handel: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels im Minus
Deutsche Bank AG: Airbus SE-Aktie erhält Buy
Aktien von Roche und Novartis: Pharmakonzerne erzielen Einigung mit US-Regierung - Prognosen bekräftigt
Nestlé-Aktie schwächer: Konzern trennt sich ab 2026 von seinem Wassergeschäft

Top-Rankings

KW 51: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 51: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 51: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
20:34 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende
20:22 Selenskyj: Konstruktive Gespräche in Miami
19:56 BVB-Aktie: Borussia Dortmund siegt 2:0 gegen Gladbach
19:17 ROUNDUP/Ukraine: Ungefähr 50 Ukrainer nach Russland verschleppt
18:26 Novartis und Roche bekräftigen Ausblick nach Vereinbarung mit USA
18:21 Frankreich baut das größte Kriegsschiff Europas
17:56 Justizminister: Epstein-Dateien auf Bitten Betroffener gelöscht
17:54 ROUNDUP: Ukraine-Gespräche in Miami mit Unterhändlern aller Seiten
17:48 Van Aken: Keine Koalition mit der CDU in Sachsen-Anhalt
17:46 Innenministerium: Mehr Hamas-Symbole könnten verboten werden