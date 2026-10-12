NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BNP Paribas vor Zahlen zum dritten Quartal von 109 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Anke Reingen begründete das niedrigere Kursziel in einer Studie am Montag mit niedrigeren Schätzungen für das Segment spezialisierte Finanzdienste. Der implizite Abschlag auf die Aktien der Bank in Relation zum Ertragspotenzial sei der höchste seit geraumer Zeit. Zur Schließung dieses Abschlags brauche es aber mehr Klarheit über die politische und fiskalische Situation in Frankreich./rob/bek/ajx;