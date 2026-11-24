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Monero wurde am 23.11.2025 zu einem Wert von 389.12 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 100 USD in XMR investiert hätte, hätte er nun 0.2570 Monero im Depot. Da sich der XMR-USD-Kurs gestern auf 484.28 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 124.46 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 24.46 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 292.19 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 14.01.2026 erreicht und liegt bei 714.30 USD.

Redaktion Finanzen.net