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Neo wurde am 23.11.2025 bei 4.119 USD gehandelt. Bei einem NEO-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24.27 Neo. Die gehaltenen Coins wären am 23.11.2026 bei einem NEO-USD-Kurs von 1.557 USD 37.79 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 62.21 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 1.510 USD und wurde am 21.11.2026 erreicht. Bei 4.387 USD erreichte der Coin am 28.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion Finanzen.net