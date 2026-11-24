|Investmentbeispiel
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24.11.2026 11:03:08
Neo: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Neo-Einstieg verlieren können.
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Neo wurde am 23.11.2025 bei 4.119 USD gehandelt. Bei einem NEO-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24.27 Neo. Die gehaltenen Coins wären am 23.11.2026 bei einem NEO-USD-Kurs von 1.557 USD 37.79 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 62.21 Prozent verringert.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 1.510 USD und wurde am 21.11.2026 erreicht. Bei 4.387 USD erreichte der Coin am 28.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion Finanzen.net
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