BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
BNP Paribas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BNP Paribas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Mit dem Gerichtsurteil im Rahmen einer Sammelklage im Zusammenhang mit Geschäften im Sudan rückten bei der französischen Bank die Prozessrisiken in den Fokus, schrieb Anke Reingen in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Dies dürfte den Aktienkurs belasten, bis es mehr Einblick in die möglichen finanziellen Auswirkungen sowie die nächsten rechtlichen Schritte gebe./rob/gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Outperform
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
96.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
69.20 €
|
Abst. Kursziel*:
38.73%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
69.42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38.29%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.
|
12:32
|BNP Paribas shares slump after Sudan court ruling (Financial Times)
|
12:26
|Börse Europa in Grün: Gewinne im STOXX 50 (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start fester (finanzen.ch)
|
17.10.25
|US jury finds BNP Paribas liable for damages over Sudan banking role (Financial Times)
|
17.10.25
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 gibt zum Ende des Freitagshandels nach (finanzen.ch)
|
17.10.25
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 schwächelt nachmittags (finanzen.ch)
|
17.10.25
|Schwache Performance in Europa: Das macht der STOXX 50 mittags (finanzen.ch)
|
17.10.25
|EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BNP Paribas-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)