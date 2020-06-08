BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
BNP Paribas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BNP Paribas vor Zahlen zum dritten Quartal von 95 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das operative Umfeld sei weiterhin günstig für Erträge im Kapitalmarktgeschäft, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Vorschau. Gleichwohl geht die Expertin davon aus, dass Wechselkurseffekte und niedrigere Zinsen zusätzlich zu saisonalen Einflüssen die Erträge in der Sparte Corporate & Institutional Banking insgesamt belasten dürften./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Outperform
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
96.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
75.56 €
|
Abst. Kursziel*:
27.05%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
75.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.05%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
