NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BNP Paribas vor Zahlen zum dritten Quartal von 95 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das operative Umfeld sei weiterhin günstig für Erträge im Kapitalmarktgeschäft, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Vorschau. Gleichwohl geht die Expertin davon aus, dass Wechselkurseffekte und niedrigere Zinsen zusätzlich zu saisonalen Einflüssen die Erträge in der Sparte Corporate & Institutional Banking insgesamt belasten dürften./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 13:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 13:31 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Outperform
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
96.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
75.56 € 		Abst. Kursziel*:
27.05%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
75.56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.05%
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

