BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104

43.55
CHF
14.37
CHF
49.22 %
08.06.2020
SWX
BNP Paribas
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die bekräftigten Ziele für 2025 signalisierten, dass die Großbank relativ zuversichtlich hinsichtlich ihrer kurzfristigen Performance sei, schrieb Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der detailliertere Ausblick bis 2028 deute darauf hin, dass interne Faktoren einen großen Teil zur angestrebten weiteren Steigerung der Kapitalrendite beitragen würden./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 02:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 02:20 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

BNP Paribas S.A. Outperform
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
95.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
80.13 € 		Abst. Kursziel*:
18.56%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
80.08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.63%
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

