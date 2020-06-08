BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
BNP Paribas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die bekräftigten Ziele für 2025 signalisierten, dass die Großbank relativ zuversichtlich hinsichtlich ihrer kurzfristigen Performance sei, schrieb Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der detailliertere Ausblick bis 2028 deute darauf hin, dass interne Faktoren einen großen Teil zur angestrebten weiteren Steigerung der Kapitalrendite beitragen würden./rob/edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Outperform
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
95.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
80.13 €
|
Abst. Kursziel*:
18.56%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
80.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.63%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|09:03
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|11.09.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|BNP Paribas S.A.
|43.55
|49.22%
