BNP Paribas 62.09 CHF -3.87% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BNP Paribas mit einem Kursziel von 77,40 Euro auf "Neutral" belassen. Das Ergebnis vor Risikovorsorge habe etwas unter den Erwartungen gelegen, schrieb Jason Napier am Dienstag nach den Quartalszahlen./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



