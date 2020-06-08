BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
BNP Paribas Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BNP Paribas auf "Neutral" mit einem Kursziel von 77,40 Euro belassen. Der Bewertungsabschlag zur Branche sei eher den Aussichten für die Kapitalallokation geschuldet als der Marktunsicherheit über die Kapitalrenditen (ROTE), schrieb Jason Napier in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er reagierte damit auf die Bestätigung der Ziele für 2025 durch die französische Bank sowie die Vorstellung neuer mittelfristiger Ambitionen. Die für Ende 2027 angestrebte harte Kernkapitalquote (CET1) von 12,5 Prozent wertete er positiv. Das 2028er-Ziel von 13 Prozent als ROTE dürfte aber das Mindeste sein, was der Markt erwartet habe./rob/gl/tav;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Neutral
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
77.40 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
80.13 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.41%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
79.79 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.00%
|
Analyst Name::
Jason Napier
|
KGV*:
-
