BNP Paribas Aktie

43.55
CHF
14.37
CHF
49.22 %
08.06.2020
SWX
16.09.2025 13:30:26

BNP Paribas Neutral

BNP Paribas
77.28 CHF 4.28%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BNP Paribas auf "Neutral" mit einem Kursziel von 77,40 Euro belassen. Der Bewertungsabschlag zur Branche sei eher den Aussichten für die Kapitalallokation geschuldet als der Marktunsicherheit über die Kapitalrenditen (ROTE), schrieb Jason Napier in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er reagierte damit auf die Bestätigung der Ziele für 2025 durch die französische Bank sowie die Vorstellung neuer mittelfristiger Ambitionen. Die für Ende 2027 angestrebte harte Kernkapitalquote (CET1) von 12,5 Prozent wertete er positiv. Das 2028er-Ziel von 13 Prozent als ROTE dürfte aber das Mindeste sein, was der Markt erwartet habe./rob/gl/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 09:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

BNP Paribas S.A. Neutral
BNP Paribas S.A.
BNP Paribas S.A.
UBS AG
77.40 €
Neutral
Neutral
80.13 €
-3.41%
Neutral
Neutral
79.79 €
-3.00%
