BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
BNP Paribas Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas von 94 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Anders als in anderen europäischen Ländern geht Analystin Delphine Lee bei französischen Banken aufgrund der politischen und ökonomischen Unsicherheiten von etwas steigenden Kapitalkosten aus. Insgesamt setzen die Branchenexperten im Rahmen ihrer am Dienstag vorliegenden Neubewertung ansonsten wieder stärker auf Europas Banken als auf US-Geldinstitute. Zu den Favoriten gehören Barclays, Natwest, Societe Generale, ING, Intesa Sanpaolo, UBS und die Deutsche Bank./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 00:20 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Neutral
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
76.83 €
|
Abst. Kursziel*:
17.14%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
77.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.50%
|
Analyst Name::
Delphine Lee
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
BNP Paribas S.A.
|43.55
|49.22%
