BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104

43.55
CHF
14.37
CHF
49.22 %
08.06.2020
SWX
09.09.2025 07:36:27

BNP Paribas Neutral

BNP Paribas
77.28 CHF 4.28%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas von 94 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Anders als in anderen europäischen Ländern geht Analystin Delphine Lee bei französischen Banken aufgrund der politischen und ökonomischen Unsicherheiten von etwas steigenden Kapitalkosten aus. Insgesamt setzen die Branchenexperten im Rahmen ihrer am Dienstag vorliegenden Neubewertung ansonsten wieder stärker auf Europas Banken als auf US-Geldinstitute. Zu den Favoriten gehören Barclays, Natwest, Societe Generale, ING, Intesa Sanpaolo, UBS und die Deutsche Bank./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 20:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 00:20 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Neutral
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
90.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
76.83 € 		Abst. Kursziel*:
17.14%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
77.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.50%
Analyst Name::
Delphine Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

