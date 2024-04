FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für BNP Paribas von 59 auf 72 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die französische Bank habe einmal mehr von einer breit gefächerten Ertragszusammensetzung profitiert und mit einer starken Kostenkontrolle beeindruckt, schrieb Analyst Timo Dums in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dennoch dürfte die wichtigen Privatkundengeschäfte in Frankreich und Belgien weiterhin von Sondereffekten beeinträchtigt werden./tih/zb;