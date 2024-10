NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BNP Paribas nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Das französische Privatkundengeschäft sei nach wie vor enttäuschend, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Zudem wirke sich der Wettbewerb im belgischen Einlagengeschäft nun eindeutig negativ auf die dortigen Erträge aus. Bei der Kosteneffizienz sei die französische Großbank sei allerdings auf Kurs./ck/zb;