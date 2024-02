FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BNP Paribas nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die Resultate der französischen Großbank hätten zwar enttäuscht, was jedoch vielen Einmaleffekten geschuldet sei, schrieb Analyst Sharath Kumar in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht nicht davon aus, dass sich diese Schwäche auf das laufende Jahr überträgt./edh/tih;