BMW Aktie 324410 / DE0005190003
72.72CHF
1.32CHF
1.85 %
27.06.2019
SWX
09.10.2025 11:08:22
BMW Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BMW auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Während der nach unten hin eingeengte Margenausblick für das Autogeschäft nun der Konsensschätzung entspreche, liege der gesenkte Ausblick für den Barmittelzufluss (FCF) deutlich unter den Markterwartungen, schrieb Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./gl/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Buy
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
81.74 €
|
Abst. Kursziel*:
10.11%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
81.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.81%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BMW AG
|
12:26
|Minuszeichen in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt mittags zu (finanzen.ch)
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX im Aufwind (finanzen.ch)
|
09:29
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in Grün (finanzen.ch)
|
08.10.25
|BMW-Aktie dennoch schwächer: Erster Absatzzuwachs seit eineinhalb Jahren erziehlt - Prognose gesenkt (AWP)
|
08.10.25
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
08.10.25
|Gewinne in Frankfurt: DAX letztendlich stärker (finanzen.ch)
|
08.10.25
|LUS-DAX aktuell: Börsianer lassen LUS-DAX letztendlich steigen (finanzen.ch)
Analysen zu BMW AG
|11:08
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|08:05
|BMW Buy
|UBS AG
|08.10.25
|BMW Buy
|Warburg Research
|08.10.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.25
|BMW Buy
|UBS AG
