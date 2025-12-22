Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
|Euro STOXX 50-Kursentwicklung
|
22.12.2025 17:58:18
Börse Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in der Verlustzone
Der Euro STOXX 50 bewegte sich heute im Minus.
Der Euro STOXX 50 fiel im STOXX-Handel schlussendlich um 0.21 Prozent auf 5’748.30 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4.918 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.103 Prozent leichter bei 5’754.39 Punkten in den Handel, nach 5’760.35 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5’733.79 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 5’770.99 Einheiten.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 5’515.09 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.09.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’442.05 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, den Stand von 4’862.28 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 16.89 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 5’818.07 Punkten. Bei 4’540.22 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 2.40 Prozent auf 36.67 EUR), adidas (+ 1.03 Prozent auf 166.80 EUR), Eni (+ 0.88 Prozent auf 16.04 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.86 Prozent auf 560.60 EUR) und Deutsche Börse (+ 0.82 Prozent auf 221.90 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Bayer (-1.18 Prozent auf 35.46 EUR), Rheinmetall (-0.93 Prozent auf 1’545.00 EUR), BMW (-0.81 Prozent auf 92.86 EUR), Siemens Energy (-0.75 Prozent auf 119.25 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.67 Prozent auf 59.44 EUR) unter Druck.
Euro STOXX 50-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 2’871’699 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 349.461 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Die Bayer-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Eni-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.56 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu Eni S.p.A.
|12.12.25
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Eni Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
