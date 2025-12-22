Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'164 -0.1%  SPI 18'099 0.1%  Dow 48'388 0.5%  DAX 24'296 0.0%  Euro 0.9312 0.0%  EStoxx50 5'748 -0.2%  Gold 4'436 2.3%  Bitcoin 71'015 0.7%  Dollar 0.7923 -0.4%  Öl 61.9 2.2% 
Eni Aktie 1252314 / IT0003132476

Euro STOXX 50-Kursentwicklung 22.12.2025 17:58:18

Börse Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in der Verlustzone

Börse Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in der Verlustzone

Der Euro STOXX 50 bewegte sich heute im Minus.

Siemens Energy
110.29 CHF -2.26%
Kaufen Verkaufen

Der Euro STOXX 50 fiel im STOXX-Handel schlussendlich um 0.21 Prozent auf 5’748.30 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4.918 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.103 Prozent leichter bei 5’754.39 Punkten in den Handel, nach 5’760.35 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5’733.79 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 5’770.99 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 5’515.09 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.09.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’442.05 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, den Stand von 4’862.28 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 16.89 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 5’818.07 Punkten. Bei 4’540.22 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 2.40 Prozent auf 36.67 EUR), adidas (+ 1.03 Prozent auf 166.80 EUR), Eni (+ 0.88 Prozent auf 16.04 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.86 Prozent auf 560.60 EUR) und Deutsche Börse (+ 0.82 Prozent auf 221.90 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Bayer (-1.18 Prozent auf 35.46 EUR), Rheinmetall (-0.93 Prozent auf 1’545.00 EUR), BMW (-0.81 Prozent auf 92.86 EUR), Siemens Energy (-0.75 Prozent auf 119.25 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.67 Prozent auf 59.44 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 2’871’699 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 349.461 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die Bayer-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Eni-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.56 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

