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BioNTech Aktie 50030055 / US09075V1026

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03.11.2026
BRXC
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04.11.2026 07:43:53

BioNTech (ADRs) Buy

BioNTech
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Biontech nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 138 US-Dollar auf "Buy" belassen. Sowohl der Umsatz als auch das Ergebnis je Aktie hätten die jeweiligen Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Akash Tewari in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Mit Blick voraus hänge das Aufwärtspotenzial für den Kurs wohl vor allem vom Onkologie-Hoffnungsträger Pumitamig ab./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy
Unternehmen:
BioNTech (ADRs) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 138.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 86.92 		Abst. Kursziel*:
58.77%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 86.87 		Abst. Kursziel aktuell:
58.87%
Analyst Name::
Akash Tewari 		KGV*:
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07:43 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 BioNTech Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 BioNTech Buy UBS AG
07.10.26 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.26 BioNTech Buy UBS AG
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