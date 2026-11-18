BioNTech Aktie 50030055 / US09075V1026
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BioNTech (ADRs) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Biontech von 92 auf 93 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Jessica Fye hob ihre Umsatzprognosen für den mRNA-Spezialisten für 2027 und 2028 etwas an. Die Anleger müssten sich jedoch nicht beeilen mit einem Einstieg, schrieb sie in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Zunächst müsse die Entwicklung der Pipeline klarer werden./rob/ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 20:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Neutral
|
Unternehmen:
BioNTech (ADRs)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 93.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 83.26
|
Abst. Kursziel*:
11.70%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 83.21
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.77%
|
Analyst Name::
Jessica Fye
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BioNTech (ADRs)
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03.11.26
|BioNTech-Aktie gesucht: Umsatzrückgang und positives Ergebnis - Gründer-Paar vor dem Aus (finanzen.ch)
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Analysen zu BioNTech (ADRs)
|07:13
|BioNTech Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|04.11.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|BioNTech Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|07:13
|BioNTech Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|04.11.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|BioNTech Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|04.11.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|04.11.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|07.10.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|07:13
|BioNTech Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|BioNTech Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|BioNTech Market-Perform
|Bernstein Research
|07.11.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|22.08.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|BioNTech (ADRs)
|71.33
|-1.09%
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JP Morgan Chase & Co.
Microsoft Overweight
|07:16
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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Wacker Neuson Hold
|07:16
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Bernstein Research
Siemens Outperform
|07:13
|
JP Morgan Chase & Co.
BioNTech Neutral
|07:12
|
Jefferies & Company Inc.
Allianz Hold
|07:10
|
Jefferies & Company Inc.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold