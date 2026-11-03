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Berichtsvorlage 03.11.2026 14:52:00

BioNTech-Aktie gesucht: Umsatzrückgang und positives Ergebnis - Gründer-Paar vor dem Aus

BioNTech-Aktie gesucht: Umsatzrückgang und positives Ergebnis - Gründer-Paar vor dem Aus

Bei BioNTech steht das dritte Quartal 2026 im Zeichen hoher Erwartungen an die Geschäftsentwicklung. So fiel die Bilanz tatsächlich aus.

BioNTech
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BioNTech hat die Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht. So lief das abgelaufene Jahresviertel.

Beim Gewinn je Aktie lag die Konsensschätzung bei rund 0,76 Euro, im Vorquartal hatte BioNTech noch einen Verlust von 0,12 Euro je Aktie ausgewiesen. Tatsächlich erzielte das Unternehmen im dritten Quartal 2026 einen Gewinn von 0,73 je Aktie. Damit lag das Ergebnis etwas niedriger als erwartet.

Beim Umsatz erwarteten die Analysten durchschnittlich 1,04 Milliarden Euro, nachdem BioNTech im Vergleichsquartal des Vorjahres noch 1,52 Milliarden Euro umgesetzt hatte.

Tatsächlich belief sich der Umsatz im dritten Quartal 2026 auf 1,29 Milliarden Euro, womit die Erlöse gegenüber der durchschnittlichen Analystenschätzung höher ausfielen aus.

An der Börse reagierte die BioNTech-Aktie an der NASDAQ vorbörslich auf die veröffentlichten Quartalszahlen mit einem Kursplus von 2,81 Prozent bei 89,99 US-Dollar.

BioNTech trotz positivem Ergebnis mit Milliardenverlust in ersten neun Monaten

Wenige Wochen vor dem angekündigten Abschied der Mitbegründer Ugur Sahin und Özlem Türeci hat BioNTech einen Gewinn für das dritte Quartal gemeldet. Für die ersten neun Monate des Jahres 2026 schlägt bei dem Pharmaunternehmen und Impfstoffhersteller aus Mainz dennoch ein Milliardenverlust zu Buche. Derweil laufen Gespräche dazu, ob Rechte von Biontech in das neue Unternehmen von Sahin und Türeci eingebracht werden.

Das dritte Quartal schloss Biontech nach eigenen Angaben mit einem Nettogewinn von 184,5 Millionen Euro ab nach einem Verlust von 28,7 Millionen Euro im Vorjahresquartal. In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres kam ein Verlust von 1,17 Milliarden Euro bei den Mainzern zusammen und damit mehr als im Vorjahreszeitraum mit 831,1 Millionen.

Viel Geld für Forschung und Standort-Schliessungen

Ein Hauptgrund sind immense Ausgaben für die Forschung und Entwicklung vor allem von Krebstherapien, bei gleichzeitig stark geschrumpftem Geschäft mit Covid-19-Impfstoff. Vor dem Hintergrund muss Biontech an mancher Stelle sparen und kündigte in diesem Jahr auch die baldige Schliessung der drei Standorte Idar-Oberstein, Marburg und Tübingen an. In Tübingen soll Ende 2027 Schluss sein, in Marburg Anfang 2028 und in Idar-Oberstein Ende 2028, teilte das Unternehmen Ende September mit. Betroffen sind demnach etwa 1.800 Beschäftigte.

Die Erlöse von Biontech lagen im dritten Quartal bei 1,29 Milliarden Euro. Im Vorjahr waren es mit 1,52 Milliarden zwar mehr gewesen, seinerzeit profitierte Biontech aber auch von Zahlungen des US-Konzerns Bristol Myers Squibb (BMS). Biontech und BMS haben eine gemeinsame globale Entwicklung und Kommerzialisierung für den hoffnungsvollen Wirkstoffkandidaten Pumitamig vereinbart, für den seinerzeit eine Menge Geld von BMS an Biontech floss.

Kommt es zur Vereinbarung mit neuem Unternehmen?

Die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal erlaube es, die Umsatzprognose für 2026 im oberen Bereich einzugrenzen, sagte Finanzvorstand Ramón Zapata laut Mitteilung. Biontech geht nun von Erlösen im Gesamtjahr von 1,7 bis 1,9 Milliarden Euro aus, davor lag die Spanne bei 1,6 bis 1,9 Milliarden.

Sahin und Türeci, die beiden zentralen Gesichter des in der Corona-Pandemie bekanntgewordenen Unternehmens, werden Biontech bis spätestens Ende dieses Jahres verlassen und in ein neues Unternehmen wechseln. Das hat den Namen Arife, wird auch in Mainz sitzen und sich der Erforschung und Entwicklung sowie der Herstellung und Vermarktung von pharmazeutischen Produkten widmen.

Vor einiger Zeit hiess es, es sei geplant, Rechte und mRNA-Technologien von Biontech in dieses neue Unternehmen einzubringen. Im Gegenzug würde Biontech dann eine Minderheitsbeteiligung an der neuen Firma sowie Lizenzgebühren bekommen. Laut Biontech ist aber noch nicht klar, ob es eine solche bindende Vereinbarung geben wird. Die Gespräche dazu liefen, hiess es nun, eine Vereinbarung sei für beide Seiten optional.

Claudia Stephan, Thomas Zoller, Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.ch mit Material von awp international

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