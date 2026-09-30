BioNTech Aktie 50030055 / US09075V1026
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30.09.2026 18:00:38
BioNTech (ADRs)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September
Im September 2026 haben 6 Analysten eine Einschätzung der BioNTech (ADRs)-Aktie vorgenommen.
6 Experten raten die BioNTech (ADRs)-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 130,50 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 32,21 USD zum aktuellen NAS-Kurs von BioNTech (ADRs) in Höhe von 98,29 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|135,00 USD
|37,35
|16.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|138,00 USD
|40,40
|16.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|140,00 USD
|42,44
|16.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|138,00 USD
|40,40
|15.09.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|127,00 USD
|29,21
|04.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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