BioNTech Aktie 50030055 / US09075V1026

66.94
CHF
4.31
CHF
6.88 %
14:22:22
BRXC
11.03.2026 13:12:25

BioNTech (ADRs) Buy

BioNTech
66.94 CHF 6.88%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Biontech von 145 auf 132 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausstieg der Gründer habe die Aktien des Antikörperspezialisten trotz des recht guten Quartalsberichts aus der Bahn geworfen, schrieb Asad Haider am Mittwoch. Er sieht darin aber trotz kurzfristiger Unsicherheiten eine gute Kaufchance. Denn alle Assets blieben bei Biontech. Das Timing des Ausstiegs zum Jahresende sei logisch, denn Biontech komme in eine neue Phase, in der man von Expertise in spätklinischer Entwicklung profitieren könne. 2026 winkten einige Forschungsdaten, die Biontech mit an die Spitze einer neuen Welle von Onkologiepräparaten setzen könnten. Bei alldem sei die Bewertung "asymmetrisch", liege sie doch abzüglich der liquiden Barmittel bei lediglich rund einer Milliarde Dollar./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:00 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy
Unternehmen:
BioNTech (ADRs) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
$ 132.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 83.89 		Abst. Kursziel*:
57.35%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 83.84 		Abst. Kursziel aktuell:
57.44%
Analyst Name::
Asad Haider 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

