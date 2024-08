NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Biontech auf "Underweight" mit einem Kursziel von 91 US-Dollar belassen. Analystin Jessica Fye bezog sich in einer am Freitag vorliegenden Studie darauf, dass der Impfstoffhersteller mit einem Kombinationspräparat gegen Grippe und Corona in einer dritten Studienphase nur eines von zwei Primärzielen erreichen konnte. Damit sei eine Markteinführung dieses Präparats für die Saison 2025/26 vom Tisch. Der Studienrückschlag könnte dem Wettbewerber Moderna einen First-Mover-Vorteil verschaffen, indem dieser nun einen Teil des Grippemarktes mit seinem eigenen Kombinationsimpfstoff versorgen könnte./la/he;