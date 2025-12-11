BioNTech Aktie 50030055 / US09075V1026
76.49CHF
0.55CHF
0.73 %
09:27:09
BRXC
11.12.2025 07:11:48
BioNTech (ADRs) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Biontech von 150 auf 155 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Fortschritte in der Onkologie-Forschungspipeline der Mainzer würden am Markt noch nicht angemessen honoriert, schrieb Harry Gillis am Mittwochnachmittag. Gotistobart verspreche mit Blick auf das so zentrale Gesamtüberleben, zum Mittel der Wahl gegen eine bestimmte Lungenkrebsform zu werden./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 16:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy
|
Unternehmen:
BioNTech (ADRs)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
$ 155.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 95.74
|
Abst. Kursziel*:
61.91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 95.65
|
Abst. Kursziel aktuell:
62.05%
|
Analyst Name::
Harry Gillis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
