Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Biontech von 150 auf 155 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Fortschritte in der Onkologie-Forschungspipeline der Mainzer würden am Markt noch nicht angemessen honoriert, schrieb Harry Gillis am Mittwochnachmittag. Gotistobart verspreche mit Blick auf das so zentrale Gesamtüberleben, zum Mittel der Wahl gegen eine bestimmte Lungenkrebsform zu werden./rob/ag/edh;

