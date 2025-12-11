Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
11.12.2025 07:11:48

BioNTech (ADRs) Buy

BioNTech
76.49 CHF 0.73%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Biontech von 150 auf 155 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Fortschritte in der Onkologie-Forschungspipeline der Mainzer würden am Markt noch nicht angemessen honoriert, schrieb Harry Gillis am Mittwochnachmittag. Gotistobart verspreche mit Blick auf das so zentrale Gesamtüberleben, zum Mittel der Wahl gegen eine bestimmte Lungenkrebsform zu werden./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 16:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

