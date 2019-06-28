Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
31.26CHF
0.60CHF
1.96 %
28.06.2019
SWX
17.11.2025 11:00:39
Bilfinger SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bilfinger nach Zahlen zum dritten Quartal von 92 auf 98 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den guten Resultaten richteten sich die Blicke nun auf den Kapitalmarkttag des Industriedienstleisters, schrieb Olivier Calvet in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf dem dürfte es neuen Margenziele geben./rob/mis/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 03:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Bilfinger SE
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
98.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
99.95 €
Abst. Kursziel*:
-1.95%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
99.80 €
Abst. Kursziel aktuell:
-1.80%
Analyst Name::
Olivier Calvet
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Bilfinger SE
12:29
|Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittag gesucht (finanzen.ch)
12:26
|Verluste in Frankfurt: MDAX gibt nach (finanzen.ch)
09:29
|Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE gewinnt am Montagvormittag (finanzen.ch)
09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX beginnt Montagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
14.11.25
|Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
14.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX in Rot (finanzen.ch)
14.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich am Freitagmittag leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Bilfinger SE
|11:00
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|14.11.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|13.11.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Aktien in diesem Artikel
|Bilfinger SE
|31.26
|1.96%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:26
Goldman Sachs Group Inc.
BNP Paribas Buy
|12:23
Barclays Capital
Siemens Energy Equal Weight
|12:22
Barclays Capital
AUTO1 Overweight
|12:22
Barclays Capital
Vodafone Group Equal Weight
|12:09
Jefferies & Company Inc.
Boeing Buy
|12:03
JP Morgan Chase & Co.
NVIDIA Overweight
|11:58
Jefferies & Company Inc.
Oracle Buy