FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Der Industriedienstleister habe erneut gut abgeschnitten, schrieb Michael Kuhn in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung der Quartalszahlen. Die Mannheimer hätten einmal mehr positiv überrascht, diesmal beim Barmittelzufluss./la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bilfinger SE Buy
Unternehmen:
Bilfinger SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
105.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
95.30 € 		Abst. Kursziel*:
10.18%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
95.35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.12%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

