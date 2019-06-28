Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
31.26CHF
0.60CHF
1.96 %
28.06.2019
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.11.2025 11:18:38
Bilfinger SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Der Industriedienstleister habe erneut gut abgeschnitten, schrieb Michael Kuhn in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung der Quartalszahlen. Die Mannheimer hätten einmal mehr positiv überrascht, diesmal beim Barmittelzufluss./la/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bilfinger SE Buy
|
Unternehmen:
Bilfinger SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
105.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
95.30 €
|
Abst. Kursziel*:
10.18%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
95.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.12%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Bilfinger SE
|
09:29
|Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Freitagvormittag leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.ch)
|
13.11.25
|XETRA-Handel: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
13.11.25
|Bilfinger SE Aktie News: Hausse bei Bilfinger SE am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
13.11.25
|MDAX aktuell: MDAX nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
13.11.25
|Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittag mit sattem Kursplus (finanzen.ch)
|
13.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
13.11.25
|Bilfinger legt weiter zu und engt Jahresziele 2025 ein - Aktie legt zu (AWP)
Analysen zu Bilfinger SE
|11:18
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|13.11.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|18.08.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|11:18
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|13.11.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|18.08.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|11:18
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|13.11.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|25.07.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Bilfinger SE
|31.26
|1.96%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:18
|
Deutsche Bank AG
Bilfinger Buy
|11:09
|
UBS AG
Swiss Re Buy
|11:04
|
UBS AG
Richemont Buy
|11:00
|
Deutsche Bank AG
Dürr Hold
|10:57
|
Deutsche Bank AG
Sixt Buy
|10:50
|
Deutsche Bank AG
Siemens Energy Buy
|10:44
|
Deutsche Bank AG
PATRIZIA Buy