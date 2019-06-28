Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
Bilfinger SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bilfinger von 105 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf seinem Kapitalmarkttag am 2. Dezember könnte der Industriedienstleister seine mittelfristige Margenzielspanne von derzeit noch 6 bis 7 Prozent auf 7 bis 9 Prozent anheben, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. In den vergangenen Monaten sind die Erwartungen am Markt nach seiner Einschätzung schon deutlich gestiegen. Kuhn erinnerte daran, dass der Markt die im Februar 2023 veröffentlichten Mittelfristziele zunächst angezweifelt habe - inzwischen habe sich deren Glaubwürdigkeit deutlich verbessert./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Bilfinger SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
115.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
99.35 €
|
Abst. Kursziel*:
15.75%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
99.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.40%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
