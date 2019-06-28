Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
31.26
CHF
0.60
CHF
1.96 %
28.06.2019
SWX
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bilfinger von 105 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf seinem Kapitalmarkttag am 2. Dezember könnte der Industriedienstleister seine mittelfristige Margenzielspanne von derzeit noch 6 bis 7 Prozent auf 7 bis 9 Prozent anheben, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. In den vergangenen Monaten sind die Erwartungen am Markt nach seiner Einschätzung schon deutlich gestiegen. Kuhn erinnerte daran, dass der Markt die im Februar 2023 veröffentlichten Mittelfristziele zunächst angezweifelt habe - inzwischen habe sich deren Glaubwürdigkeit deutlich verbessert./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 07:56 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bilfinger SE Buy
Unternehmen:
Bilfinger SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
115.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
99.35 € 		Abst. Kursziel*:
15.75%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
99.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.40%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

