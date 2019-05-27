Bilfinger 87.22 CHF -0.94% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bilfinger auf "Neutral" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Der Auftragseingang des Industriedienstleisters im zweiten Quartal sei stark ausgefallen, schrieb Olivier Calvet in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem sei die Vorhersehbarkeit der Geschäfte im zweiten Halbjahr gut./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 02:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.