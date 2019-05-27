Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006

27.40
CHF
-8.64
CHF
-23.97 %
27.05.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen
18.08.2025 09:47:18

Bilfinger SE Neutral

Bilfinger
87.22 CHF -0.94%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bilfinger auf "Neutral" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Der Auftragseingang des Industriedienstleisters im zweiten Quartal sei stark ausgefallen, schrieb Olivier Calvet in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem sei die Vorhersehbarkeit der Geschäfte im zweiten Halbjahr gut./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 02:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

