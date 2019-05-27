|Kurse + Charts + Realtime
18.08.2025 09:47:18
Bilfinger SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bilfinger auf "Neutral" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Der Auftragseingang des Industriedienstleisters im zweiten Quartal sei stark ausgefallen, schrieb Olivier Calvet in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem sei die Vorhersehbarkeit der Geschäfte im zweiten Halbjahr gut./rob/edh/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 02:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bilfinger SE Neutral
Unternehmen:
Bilfinger SE
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
92.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
92.45 €
Abst. Kursziel*:
-0.49%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
92.60 €
Abst. Kursziel aktuell:
-0.65%
Analyst Name::
-
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
