Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
94.90CHF
0.95CHF
1.01 %
12:21:14
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
03.12.2025 11:52:36
Bilfinger SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bilfinger nach dem Kapitalmarkttag von 115 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dort habe sich der Industriedienstleister deutlich ambitioniertere Ziele gesetzt, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die neuen Vorgaben seien hinsichtlich Umsatz und Profitabilität ein klarer Schritt nach vorn./bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bilfinger SE Buy
|
Unternehmen:
Bilfinger SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
120.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
102.20 €
|
Abst. Kursziel*:
17.42%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
102.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.42%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Bilfinger SE
|
12:29
|Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
09:29
|Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE verliert am Vormittag (finanzen.ch)
|
02.12.25
|XETRA-Handel: Zum Handelsende Gewinne im MDAX (finanzen.ch)
|
02.12.25
|Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
02.12.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX sackt ab (finanzen.ch)
|
02.12.25
|MDAX aktuell: Anleger lassen MDAX am Mittag steigen (finanzen.ch)
|
02.12.25
|Bilfinger will beim Umsatz jährlich um bis zu 10 Prozent wachsen (AWP)