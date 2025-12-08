Bilfinger 97.28 CHF -1.31% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bilfinger nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 101 Euro auf "Neutral" belassen. Dort habe sich Konzernchef Thomas Schulz zuversichtlich zum Erreichen der Margenziele für 2030 und zu den Wachstumstreibern für den Umsatz geäußert, schrieb Olivier Calvet am Montagabend./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 22:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.