Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
94.90CHF
0.95CHF
1.01 %
14:34:07
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
03.12.2025 12:47:46
Bilfinger SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bilfinger von 98 auf 101 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Dies schrieb Olivier Calvet am Dienstagmorgen anlässlich der neuen Konzernziele zum Kapitalmarkttag./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 03:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bilfinger SE Neutral
|
Unternehmen:
Bilfinger SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
101.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
102.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.17%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
102.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.37%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Bilfinger SE
|
12:29
|Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
09:29
|Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE verliert am Vormittag (finanzen.ch)
|
02.12.25
|XETRA-Handel: Zum Handelsende Gewinne im MDAX (finanzen.ch)
|
02.12.25
|Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
02.12.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX sackt ab (finanzen.ch)
|
02.12.25
|MDAX aktuell: Anleger lassen MDAX am Mittag steigen (finanzen.ch)
|
02.12.25
|Bilfinger will beim Umsatz jährlich um bis zu 10 Prozent wachsen (AWP)