Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
31.26CHF
0.60CHF
1.96 %
28.06.2019
SWX
13.11.2025 11:13:56
Bilfinger SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bilfinger nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Neutral" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebita) des Industriedienstleisters hätten die Markterwartungen übertroffen, hob Olivier Calvet in seiner ersten Reaktion am Donnerstag hervor. Der freie Barmittelzufluss sei stark gewesen./rob/la/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 06:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Bilfinger SE
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
92.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
93.65 €
Abst. Kursziel*:
-1.76%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
99.90 €
Abst. Kursziel aktuell:
-7.91%
Analyst Name::
Olivier Calvet
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Bilfinger SE
12:29
|Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittag mit sattem Kursplus (finanzen.ch)
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.ch)
10:15
|Bilfinger legt weiter zu und engt Jahresziele 2025 ein - Aktie legt zu (AWP)
09:29
|Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Donnerstagvormittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
09:28
|Börse Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.ch)
07:02
|Bilfinger erhöht Cashflow-Prognose (Dow Jones)
12.11.25