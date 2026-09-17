Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE knickt am Donnerstagmittag ein

Die Bilfinger SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 20,2 Prozent im Minus bei 60,30 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 31'293 Punkten notiert. Im Tief verlor die Bilfinger SE-Aktie bis auf 55,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 61,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 708'172 Bilfinger SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (129,30 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bilfinger SE-Aktie somit 53,36 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.09.2026 bei 55,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 8,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,03 EUR. Im Vorjahr erhielten Bilfinger SE-Aktionäre 2,80 EUR je Wertpapier. Am 12.08.2026 legte Bilfinger SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,47 EUR, nach 1,28 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Bilfinger SE 1.45 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Experten gehen davon aus, dass Bilfinger SE im Jahr 2026 5,76 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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