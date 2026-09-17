Bilfinger SE Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Bilfinger SE

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 22,8 Prozent auf 58,30 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 31'397 Punkten steht. In der Spitze büsste die Bilfinger SE-Aktie bis auf 55,60 EUR ein. Bei 61,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 192'928 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (129,30 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2026. 121,78 Prozent Plus fehlen der Bilfinger SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 55,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.09.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,03 EUR, nach 2,80 EUR im Jahr 2025. Am 12.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Bilfinger SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.45 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Von Analysten wird erwartet, dass Bilfinger SE im Jahr 2026 5,76 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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