Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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14.08.2026 16:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Nachmittag im Plus
Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Bilfinger SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 77,90 EUR nach oben.
Die Bilfinger SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 77,90 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 32'516 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Bilfinger SE-Aktie bis auf 78,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 78,45 EUR. Zuletzt wechselten 62'552 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2026 auf bis zu 129,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 39,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 72,90 EUR. Abschläge von 6,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Bilfinger SE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,06 EUR aus. Am 12.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Bilfinger SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,84 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.45 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.27 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,93 EUR je Bilfinger SE-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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