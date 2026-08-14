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14.08.2026 12:29:00

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE gewinnt am Mittag an Fahrt

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE gewinnt am Mittag an Fahrt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Bilfinger SE. Zuletzt ging es für das Bilfinger SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 77,85 EUR.

Bilfinger
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Die Bilfinger SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 77,85 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 32'588 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Bilfinger SE-Aktie bis auf 78,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 78,45 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bilfinger SE-Aktien beläuft sich auf 17'302 Stück.

Bei einem Wert von 129,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.02.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 66,09 Prozent könnte die Bilfinger SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 72,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2026). Abschläge von 6,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Bilfinger SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,06 EUR. Am 12.08.2026 legte Bilfinger SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,47 EUR, nach 0,84 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 1.45 Mrd. EUR gegenüber 1.27 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,93 EUR je Bilfinger SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Bilfinger SE
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