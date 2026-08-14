Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE tendiert am Vormittag nordwärts

Im XETRA-Handel gewannen die Bilfinger SE-Papiere um 09:28 Uhr 0,1 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 32'530 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 78,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 78,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 2'923 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 129,30 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Kursplus von 66,41 Prozent wieder erreichen. Bei 72,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 6,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR an Bilfinger SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,06 EUR. Am 12.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,84 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.45 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 14,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.27 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,93 EUR je Bilfinger SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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