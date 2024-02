ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Sell" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen. Die angekündigten Aktienrückkäufe des Konsumgüterherstellers seien eine positive Überraschung, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine höhere Dividende sei am Markt hingegen bereits erwartet worden. Alles in allem seien die Maßnahmen ein erster, kleiner Schritt in die richtige Richtung./bek/stk;