ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf vor Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern dürfte ein organisches Wachstum von 1,1 Prozent verzeichnet haben, verglichen mit einem Plus von 3,6 Prozent im Vorquartal, schrieb Guillaume Delmas in einem am Montag vorliegenden Ausblick./rob/edh/jha/;