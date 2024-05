NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf nach einem Termin mit dem Konzernchef auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Im Gespräch mit Vincent Warnery seien die Wachstumschancen durch Innovationen und Marktlücken unterstrichen worden, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Manager habe sich zuversichtlich für den Rest des Jahres gezeigt./tih/gl;