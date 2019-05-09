Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000

111.95
CHF
-1.30
CHF
-1.15 %
09.05.2019
SWX
23.10.2025

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Im Hautpflegegeschäft halte die Schwäche an, schrieb Callum Elliott am Donnerstag nach den Quartalszahlen der Hamburger./rob/ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:26 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Outperform
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
129.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
96.64 € 		Abst. Kursziel*:
33.49%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
96.96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33.04%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

