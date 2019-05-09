Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
111.95CHF
-1.30CHF
-1.15 %
09.05.2019
SWX
23.10.2025 10:05:50
Beiersdorf Outperform
Beiersdorf
84.26 CHF 1.86%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Im Hautpflegegeschäft halte die Schwäche an, schrieb Callum Elliott am Donnerstag nach den Quartalszahlen der Hamburger./rob/ajx/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:26 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Outperform
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
129.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
96.64 €
|
Abst. Kursziel*:
33.49%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
96.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.04%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
