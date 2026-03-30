Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000

Historisch
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Beiersdorf von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber von 90 auf 80 Euro gesenkt. Selbst unter Berücksichtigung einer Margenkorrektur habe die Aktie angesichts der Schwäche seit Jahresbeginn ein bescheidenes Aufwärtspotenzial, schrieb Guillaume Delmas in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Er bleibe aber mit Blick auf das Wachstum sehr vorsichtig - die Risiken hielten sich in Grenzen, doch auch Kurstreiber seien nicht in Sicht. Die anstehenden Quartalszahlen dürften einen schwierigen Jahresstart des Konsumgüterkonzerns belegen. Delmas senkte seine Schätzungen für das bereinigte Ergebnis je Aktie 2026 und 2027./rob/gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 16:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Neutral
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
80.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
76.22 € 		Abst. Kursziel*:
4.96%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
76.74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.25%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:46 Beiersdorf Neutral UBS AG
27.03.26 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
27.03.26 Beiersdorf Neutral Goldman Sachs Group Inc.
23.03.26 Beiersdorf Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.03.26 Beiersdorf Buy Goldman Sachs Group Inc.
