FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Beiersdorf nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal von 105 auf 80 Euro gesenkt. Die Einstufung auf "Hold" wurde beibehalten. Der Konsumgüterkonzern befinde sich aktuell in einer schwierigen strategischen Lage und müsse sich mit zunehmendem Wettbewerb und jahrelangen Unterinvestitionen im Bereich Fusionen & Übernahmen auseinandersetzen, schrieb Tom Sykes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Letztere seien jedoch entscheidend für den langfristigen Erfolg in der Beauty-Branche. Zudem benötige Beiersdorf einen grundlegenden Kulturwandel./ck/rob/edh;